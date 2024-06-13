Sahte içkiler, silahlar ve mermilerle yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Sancaktepe İlçesi Osman Gazi Mahallesi ve Sultanbeyli İlçesi Battal Gazi Mahallesi'nde sahte içki imalatı ve satışı yapılan iki adrese operasyon düzenledi. M.Y. ve R.Ü. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; iki ruhsatsız tabanca, üç kuru sıkı tabanca, bin 185 mermi, farklı ebatlardaki şişeler içerisinde toplamda 65 litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol, 10 litrelik şişe içerisinde sahte içki, farklı marka ve ebatlarda 56 sahte içki, alkolmetre ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi. İki suç ortağı da yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.