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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Sahte içkileri satan 3 kişi hakkında 900 yıl hapis istendi

Geçen yıl Çorlu’da 12 kişi sahte içkiden öldü. İçkileri satan 3 kişi hakkında ‘olası kastla öldürme’ suçundan dava açıldı. Savcı, ölen her bir kişi için 25’er yıl hapis istedi. İstenen hapis cezası toplam 900 yılı buldu

DHA
Sahte içkileri satan 3 kişi hakkında 900 yıl hapis istendi
Tekirdağ Çorlu'da, 21 Haziran 2021 gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden 32 kişi zehirlendi. Bu kişilerden 12'si hayatını kaybetti. 20 kişi de hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ilişkin hazırladığı iddianamede sahte içkileri sattığı belirlenen şüpheliler, Metin Dobrucalı, Kudret Uygur ve Cengiz Girgin hakkında, 'Olası kastla öldürme'suçundan her ölen kişi için 20 yıldan 25'er yıla kadar olmak üzere 300'er yılhapis cezası istendi. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, yaralılar ve ölenlerin yakınlarının ifadelerinde, sahte şekilde üretilmiş rakı, votka, viski ve benzeri içkileri büfe işleten Kudret Uygur,Cengiz Girgin'den aldıklarının belirlendiği ve büfelerde yapılan aramalarda sahte içkiler ele geçirildiği kaydedildi. Cengiz Girgin'in ifadesinde sahte içkileri Metin Dobrucalı'dan aldığını itiraf etmesi üzerine Dobrucalı'nınevinin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çok sayıda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve aracında yine sahte içkiler elegeçirildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin büfe ve adreslerinde elegeçirilen sahte içkilerin yer aldığı plastik şişelerin, zehirlenenlerin ikametlerinde bulunanlarla aynı olduğu kaydedildi. İddianameye göre şüphelilerin iş yeri ve ev aramalarında bulunan rakı, viski ya da votkaya benzetilen sahte içkiler ile yaralı ve ölenlerin evlerindeki sahte içki numuneleri analiz edildi. İçkilerde temizlik ve kozmetik alkollere katılan alkol maddesi, çok yüksek miktarda metenol öldürücü dozda bulundu.

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Sahte içkileri satan 3 kişi hakkında 900 yıl hapis istendi
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