Sahte içkiye 2 kurban daha

Antalya'nın Alanya ilçesinde Şevket Yüksek (57), 24 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan evli ve 2 çocuk babası Yüksek, kurtarılamadı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Tülay C. (40), kalp krizi şüphesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Tülay C., kurtarılamadı. Öte yandan Hatay, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Aydın'da toplam 17 ton 630 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Erdoğan ÖZTÜRK-MehmetBONCUK-Tuna ÇAM-CeyhanTORLAK / SABAH