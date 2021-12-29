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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Sahte içkiye 2 kurban daha

Sahte içkiye 2 kurban daha
Antalya'nın Alanya ilçesinde Şevket Yüksek (57), 24 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan evli ve 2 çocuk babası Yüksek, kurtarılamadı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Tülay C. (40), kalp krizi şüphesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Tülay C., kurtarılamadı. Öte yandan Hatay, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Edirne, Aydın'da toplam 17 ton 630 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK-Mehmet BONCUK-Tuna ÇAM-Ceyhan TORLAK / SABAH

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Sahte içkiye 2 kurban daha
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