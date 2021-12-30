Sahte içkiye 29 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde yaptığı kaçak ve sahte içki operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Kaçakçılık Olayları ve Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında adli makamların koordinesinde yapılan operasyonlarda 195 litre kaçak alkollü içki, 10 litre etil alkol, 5 şişe anason, bir adet damıtma düzeneği, 42 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 188 adet Puro, 38 paket kaçak sigara, 35 adet enerji içeceği, 27 adet bitkisel kapsül, 28 adet cinsel içerikli çikolata ile çeşitli miktarda diğer türlerde kaçak malzeme ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 29 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.