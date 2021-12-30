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Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:58 Son Güncelleme: 30.12.2021 11:05

Sahte içkiye 29 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sahte içkiye 29 gözaltı

Gaziantep’te yılbaşı önce sahte içki denetimlerini arttıran jandarma ekiplerinin bir hafta içinde yaptığı operasyonlarda sahte ve kaçak içki satışı yapan 29 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir hafta içinde yaptığı kaçak ve sahte içki operasyonlarında 29 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Kaçakçılık Olayları ve Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında adli makamların koordinesinde yapılan operasyonlarda 195 litre kaçak alkollü içki, 10 litre etil alkol, 5 şişe anason, bir adet damıtma düzeneği, 42 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 188 adet Puro, 38 paket kaçak sigara, 35 adet enerji içeceği, 27 adet bitkisel kapsül, 28 adet cinsel içerikli çikolata ile çeşitli miktarda diğer türlerde kaçak malzeme ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 29 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Sahte içkiye 29 gözaltı
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