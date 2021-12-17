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Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:31 Son Güncelleme: 17.12.2021 11:37

Sahte içkiye bir kurban daha!

ABBAS ÇAKAR
Sahte içkiye bir kurban daha!

Yılbaşı öncesinde, farklı illerden gelen sahte içki kurbanlarına bir yenisi de Kocaeli’nden eklendi. Sahte içki kullandıktan sonra fenalaştığı iddia edilen Metin Kahraman (48) hayatını kaybetti.

Son günlerde bir biri ardına farklı illerden gelen sahte içki tüketimi sonucu ölümlere, bir yenisi de Kocaeli Kartepe ilçesinden eklendi.

Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde oturan ve İSU Kartepe Şube Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen 48 yaşındaki Metin Kahraman, iddialara göre alkol aldıktan sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sahte alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Kahraman'ın cenazesi, tamamlanan işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi. Kahraman'ın cenazesinin Sarımeşe Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Sarımeşe Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

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Sahte içkiye bir kurban daha!
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