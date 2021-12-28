Sahte içkiye bir kurban daha

25 Aralık 2021 tarihinde Şahinbey ilçesinin Düztepe Mahallesi'nde, gece saatlerinde içki içen 55 yaşındaki Halil Bozkurt, bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bir çocuk babası adamı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak üç gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Halil Bozkurt'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.