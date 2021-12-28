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Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:40 Son Güncelleme: 28.12.2021 12:46

Sahte içkiye bir kurban daha

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sahte içkiye bir kurban daha

Gaziantep’te sahte içkiden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Halil Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

25 Aralık 2021 tarihinde Şahinbey ilçesinin Düztepe Mahallesi'nde, gece saatlerinde içki içen 55 yaşındaki Halil Bozkurt, bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bir çocuk babası adamı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak üç gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Halil Bozkurt'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Sahte içkiye bir kurban daha
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