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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Sahte içkiye zincir operasyon

HALİT TURAN HALİT TURAN
Sahte içkiye zincir operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. KOM birimlerince 2022'nin ilk 8 ayında gerçekleştirilen 1113 operasyonda 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonlarla yaklaşık 400 milyon liralık vergi kaybının da önüne geçildi. Sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla KOM Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan takibin ardından dün düğmeye basıldı. 7 ilde 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım ortaya çıkartıldı. "Zincir" adlı operasyonda 641 adreste arama yapıldı. 178 şüphelinin gözaltına alınması işlemine devam edildiği bildirildi. Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonda ise 11 bin 400 litre sahte içki ve malzemeler ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

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Sahte içkiye zincir operasyon
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