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Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:55 Son Güncelleme: 24.12.2021 12:56

Sahte içkiyi piyasaya süren 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sahte içkiyi piyasaya süren 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde aldığı sahte alkolü piyasaya sürdüğü tespit edilen İbrahim A. (18) JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Cihanbeyli Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan İbrahim A.'nın Konya kent merkezinden aldığı sahte alkolü ilçeye getirerek piyasaya sürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine harekete ekipler, bu sabah yapılan operasyonla şüpheli İbrahim A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 10 litre sahte rakı, 2 şişe sahte viski, alkol damıtımında kullanılan plastik karıştırma kabı, boş viski şişeleri, uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış cam ve su dolu plastik düzenek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Sahte içkiyi piyasaya süren 18 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
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