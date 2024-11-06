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Giriş Tarihi: 7.11.2024

Sahte ihbar hattıyla dolandırıcılık

ABBAS ÇAKAR
Sahte ihbar hattıyla dolandırıcılık
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Dolandırıcılar, sahte bir WhatsApp hesabı üzerinden arama yaparak, profil fotoğrafına muhtemelen internetten temin ettikleri bir emniyet müdürünün fotoğrafını koyuyor. Bu şekilde vatandaşları kendilerinin polis teşkilatına ait bir ihbar hattı olduğuna inandıran dolandırıcılar, aradıkları kişilerden T.C. kimlik numarası ve diğer kişisel bilgileri talep ediyor.
Kocaeli'nde bu yeni dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşan bir vatandaş babasının sabah saatlerinde bu numaradan arandığını ve kimlik bilgileri istendiğini belirtti. Durumdan şüphelenen vatandaş yaptığı araştırmada böyle bir ihbar hattının bulunmadığı ve arayan numaranın kullandığı emniyet müdürü fotoğrafının Kocaeli'nde görev yapan bir kişiye ait olmadığı ortaya çıktı. Emniyet yetkilileri de polis teşkilatının resmi olarak bir WhatsApp ihbar hattı bulunmadığını vurguladı. Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, kimseye herhangi bir şekilde kimlik bilgisi verilmemesi gerektiğini belirtti.

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Sahte ihbar hattıyla dolandırıcılık
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