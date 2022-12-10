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Giriş Tarihi: 10.12.2022

Sahte ilaç çetesi çökertildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte ilaç çetesi çökertildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada çok yüksek fiyatlara satılan kanser ve hormon ilaçlarını sahte kimyevi tozlarla üretip sahte bandrolle satışa sunmaya hazırlanan çeteyi tespit etti. Ekipler, imal edilen sahte ilaçların depolandığı Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler'deki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 4 ilaç simsarı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 25 bin 538 adet sahte ilaç, 6 bin 750 adet boş ilaç kutusu, bin 400 sahte ilaç etiketi, 660 adet sahte ilaç barkodu, 3 bin 60 adet boş şişe, bir ilaç basım makinesi, 280 adet beyaz toz halinde ilaç ham maddesi, bin 950 gram ilaç ham maddesi, 5 harici disk, bilgisayar ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Sahte ilaç çetesi çökertildi
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