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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Sahte ilaç çetesine darbe: 20 tutuklama

Sahte ilaç çetesine darbe: 20 tutuklama
İstanbul'da kutulara konulan sahte ilaçları İran'a yollayarak müşterileri dolandırdıkları ve hayali ihracat yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen şüphelilerden, aralarında suç örgütü elebaşı D.T'nin de bulunduğu 20'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ulaşılamayan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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Sahte ilaç çetesine darbe: 20 tutuklama
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