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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Sahte ilaç çetesine operasyon: 11 gözaltı

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Sahte ilaç çetesine operasyon: 11 gözaltı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine; yurtdışından yasadışı yollarla yurda sokulan hammaddeler ile MS, SMA, kanser gibi hastalıkların ilaçlarının sahtelerini üreterek yem yurtiçinde hem de yurtdışında kaçak şekilde piyasaya süren çete çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada şüphelilerin; söz konusu sahte ilaçların bir kısmını ecza depoları ve eczanelerde satışını gerçekleştirdiği de belirlenen çetenin 19 şüphelisi tespit edildi. İstanbul, Sakarya ve Bursa'da 47 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda sahte ilaç ele geçirildi.

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Sahte ilaç çetesine operasyon: 11 gözaltı
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