Sahte ilaç çetesine operasyon: 11 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine; yurtdışından yasadışı yollarla yurda sokulan hammaddeler ile MS, SMA, kanser gibi hastalıkların ilaçlarının sahtelerini üreterek yem yurtiçinde hem de yurtdışında kaçak şekilde piyasaya süren çete çökertildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada şüphelilerin; söz konusu sahte ilaçların bir kısmını ecza depoları ve eczanelerde satışını gerçekleştirdiği de belirlenen çetenin 19 şüphelisi tespit edildi. İstanbul, Sakarya ve Bursa'da 47 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda sahte ilaç ele geçirildi.