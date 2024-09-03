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Giriş Tarihi: 3.9.2024 11:20 Son Güncelleme: 3.9.2024 11:27

Sahte ilaçları satacaklardı… Piyasaya süremeden yakalandılar…

İstanbul Kaçakçılık Polisleri’nin düzenlendiği operasyonda; kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavilerinde kullanılan ve piyasa değeri 150 milyon lira olan 72 bin 761 adet sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte ilaçları satacaklardı… Piyasaya süremeden yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemize girişi ve satışı yasak olan bazı ilaçları tedarik ederek piyasaya sürecekleri tespit edilen iki kişiye operasyon düzenledi.

İki suç ortağı "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un Fatih İlçesi'nde söz konusu sahte ve kaçak ilaçların depolandığı adreste yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri 150 milyon lira olan 72 bin 761 adet kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavilerinde kullanılan kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi.

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Sahte ilaçları satacaklardı… Piyasaya süremeden yakalandılar…
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