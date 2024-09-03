Sahte ilaçları satacaklardı… Piyasaya süremeden yakalandılar…

İki suç ortağı "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un Fatih İlçesi'nde söz konusu sahte ve kaçak ilaçların depolandığı adreste yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri 150 milyon lira olan 72 bin 761 adet kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavilerinde kullanılan kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi.