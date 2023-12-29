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Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:29

Sahte ilaçlarla çocukları ölüme sürüklediler… 28 çete üyesi yakalandı

Sahte ilaç imalatı ve ardından yurt dışına satışlarını yaparak çok sayıda çocuğun ölümüne yol açan bir suç örgütü çökertildi. 28 şüpheli yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte ilaçlarla çocukları ölüme sürüklediler… 28 çete üyesi yakalandı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Örgütlü Nitelikli Dolandırıcılık, Halk Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapmak, Satmak, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, Sakarya, Muğla ve Şanlıurfa'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"NAYLON FATURA" YAPMIŞLAR

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 10 bin tablet yasa dışı ilaç, 269 bin lira nakit para, 800 dolar, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir ruhsatsız silah ve 30 dijital materyal ele geçirildi. Araştırmalarda; örgüt üyelerinin benzer suçlardan toplam 143 kaydı olduğu, laboratuvar ortamında analiz edildin ilaçların tamamının sahte olduğu, satılan sahte ilaçlarla yurt dışında çok sayıda çocuğun ölümüne sebebiyet verildiği, "Naylon Fatura" olarak adlandırılan yolsuzluk yapıldığı ve dört milyon lira değerinde haksız KDV iadesi alınarak kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edildi. Suç örgütünün bazı üyelerinin bazı rakiplerini sindirme amacıyla çok sayıda iş yeri kurşunlama, cebir, şiddet ve şantaj eylemlerinde azmettirici olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Sahte ilaçlarla çocukları ölüme sürüklediler… 28 çete üyesi yakalandı
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