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Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:44 Son Güncelleme: 28.12.2022 09:51

Sahte ilanla dolandıran şüphelilere operasyon

Adana merkezli 9 ilde, sosyal medya ve ürün satışı yapılan bazı internet sitelerine sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 45 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Sahte ilanla dolandıran şüphelilere operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sosyal medya ve ilan sitelerine sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI

Sahte satış ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 45 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmesi üzerine Adana merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, dijital materyallere de el koydu. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgu için emniyete götürüldü.

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Sahte ilanla dolandıran şüphelilere operasyon
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