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Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:55 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:58

Sahte ilanla ev kiralaması yaptı: 4 yıl hapis

MEHMET AL MEHMET AL
Sahte ilanla ev kiralaması yaptı: 4 yıl hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde internet üzerinden ev kiralamak isteyen Hüseyin Kargı'yı dolandıran Burak E.'ye 4 yıl hapis ve 5 bin 800 Türk lirayı adli para cezası verildi.

İnternet üzerinden fotoğraflar ve açıklamaları görmesi sonucunda evi kiralamak isteyen Hüseyin Kargı, ilanda görülen cep telefonunda şüpheli Burak E. ile konuştu, şüphelinin hesap numarasına bin 450 Türk lirası depozito bedeli, bin 450 Türk lirası kira bedeli olmak üzere toplam: 2 bin 900 Türk lirasına anlaştıkları ve sanığa ait banka hesabına 2 bin 900 Türk lirası gönderdiği sonrasında şahısla hiç bir iletişim kuramadığı olayla ilgili paranın Denizli'de bir ATM'den çekildiği tespit edildi.

Şüpheli parayı çektikten sonra evi kiralamak isteyen Hüseyin Kargı,şüpheli Burak E'yi telefonla defalarca araması sonucunda cevap alamayınca dolandırıldığını anlaması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Burak E, Denizli T. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca okunan mütalaya karşı son sözü sorulan sanık Burak E. "Savunmalarımı tekrar ederim suçsuzum beraatimi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti Burak E'ye 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işlediğini sabit görerek 4 yıl, hapis ile 5 bin 800 Türk lirası adli para cezasına çaptırdı.

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Sahte ilanla ev kiralaması yaptı: 4 yıl hapis
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