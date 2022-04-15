Sahte ilanla kaparo dolandırıcısı yakalandı

İnternet üzerinden kiralık ev arayan bir öğrenci, Fatih'te bir ev beğendi ilanı veren kişiye ulaştı. İddiya göre şahsa 4 bin 200 lira kaparo gönderdi. Ancak bir daha ne evden ne de para gönderdiği adamdan haber alamadı.

Hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapıla çalışmalarda kimliği tespit edilen şüphelinin aynı yöntemle satılık ev ilanı vererek Antalya'dan bir başka kişiden de 20 bin lira kaparo aldığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi.

Çalışmalarını derinleştiren Dolandırıcılık Masası ekipleri, şüpheli Serkan S. (45)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden de 12 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.