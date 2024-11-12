Sahte imzaya rağmen delil yetersiz bulundu

Ankara'da Yeşim Odabaşı Tatar, babası Yılmaz Odabaşı'nın sahte imza ile kendisine ait hisseleri devrettiğini iddia etti. Tatar, müteahhide yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin ardından tapu incelemesinde, kendi paylarının diğer çocuklara devredildiğini öğrendi.Tatar, noter aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Araştırmalar sonucunda imzasının rızası olmaksızın kullanıldığı ve sahte bir devir sözleşmesi hazırlandığı belirlendi. Savcılık, Yılmaz Odabaşı hakkında "Özel belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından iddianame düzenledi. Kriminal rapor, imzanın kopyalandığını ortaya koydu.Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Yılmaz Odabaşı'nın suçlu olduğuna dair yeterli delil bulamayarak beraat kararı verdi. Bu karar, Tatar'ın açtığı tazminat davasının reddine yol açtı. Tatar, beraat kararını istinafa taşıyarak haklarını aramaya devam ediyor. Dava, aile içindeki güven ve mülkiyet ilişkilerinde hukukun işleyişine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.