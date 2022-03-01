Sahte imzayla 1 milyon lira borçlandırıldı





7 YIL YANINDA ÇALIŞTIK

Yunus K. ise ifadesinde Mehmet Şencan'ın kendilerini tanımadığını belirten ifadesinin aksine 2012'den 2019'a kadar eşimle beraber 7 yıl boyunca yanında çalıştıklarını söylemesi şaşırttı. Yunus K. savunmasında, "Mehmet Şencan'ın bize vermiş olduğu işleri yapıyorduk. Sevcan Koca'nın kaybolan faturaları ya da kaşelerinden haberimiz yok" dedi. Sinem K. ise, "Mehmet Şencan 2019'da vefat etti. Sevcan Koca aylık olarak kesilmiş olan faturalarını muhasebe bürosuna getirdi. Bu faturaları bilgisayarlara işletti. Biz de KDV beyannamesi yaparak Sevcan Koca'ya getirdiği belgeleri geri verdik. Teslim edilmeyen defter ve belgelerden haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



HAYATIMI MAHVETTİLER

Savcılık soruşturması sırasında hazırlanan bilirkişi raporunda imzaların Koca'ya ait olmadığı ve sahte olduğu tespit edildi. Mehmet Şencan, hayatını kaybettiği için kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı. Yunus Muammer K. ile eşi Sinem K. hakkında delil yetersizliğinden soruşturma açılmadı. Koca, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek Yunus Muammer K. ile eşi Sinem K. hakkında yeninden şikayetçi oldu. SABAH'a konuşan Sevcan Koca, "Hiçbir suçum yokken sahte imzalarla 1 milyon lira borçlandırıldım. Bunları bana Yunus-Sinem K. yaptı. Savcılık şikayetim rağmen soruşturma açmadı. İtiraz ettik. Tüm evrakları hayatını kaybeden hiç tanımadığı Mehmet Şencan üzerinden yapmışlar. Bu kişilerin gereken cezaya çarptırılmasını istiyorum. Hayatımı mahvettiler" diye konuştu.