Sahte imzayla 1 milyon lira borçlandırıldı

İzmir'de yaşayan Sevcan Koca (39), KOSGEB'in sağladığı kredi desteğiyle 2017'de gelinlik ve abiye satışı yaptığı mağazasını açtı. Mağazasında iki kişiye de istihdam sağlayan Koca, iddiaya göre arkadaş ortamında kendilerini muhasebeci olarak tanıtan Yunus Muammer K. (64) ve eşi Sinem K. (44) ile tanıştı. Yunus K. ile Sinem K. çifti, işleri düzene girene kadar muhasebe ücreti almayacaklarını söyleyerek Koca ile çalışmaya başladı. Koca, bir süre sonra mağazasını taşımaya karar verdi. Taşıma sırasında iddiaya göre, Yunus K. 'Bu evrakları arabaya götüreyim. Taşınma esnasında kaybolmasın' diyerek içinde muhasebe kayıtları, kaşeler ve fatura koçanlarının evrakları aldı. Koca taşınma telaşı sırasında Yunus K.'nın elindeki evrakların neler olduğuna dikkat etmedi.
800 BİN LİRALIK NAYLON FATURA
Koca'nın imzası taklit edilip evrakları kullanılarak 800 bin liralık naylon fatura kesilirken, 22 kişi de haberi olmadan şirketi üzerinden işe alındı, SGK girişleri yapıldı. 1 milyon lira borçlandığını öğrenince büyük bir şok yaşayan Koca soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Koca, Yunus K. ile Sinem K. hakkında 'resmi belgede sahtecilik, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma' suçlarından şikayette bulundu.
İFADE VERDİKTEN SONRA ÖLDÜ
Koca, Yunus-Sinem K. çiftinin gerçekte muhasebeci olmadığı da öğrenince ikinci şok yaşadı. Tüm işlemlerin hiç tanımadığı muhasebeci Mehmet Şencan (54) şirketi üzerinden yapıldığı anlaşıldı. Koca, Mehmet Şencan hakkında da suç duyurusunda bulundu. Şencan, ifadesinde, "Tekstil mühendisiyim. 23 yıldır Kemeraltı'nda giyim mağazam var. Toptan çamaşır, çorap satış işiyle uğraşıyorum. Sevcan Koca, Sinem ve Yunus K.'yi tanımıyorum. Bu kişilerle herhangi bir münasebetim olmadı" dedi. Şencan, şikayetin üzerinden bir yıl geçtikten sonra 2019'da hayatını kaybetti.
7 YIL YANINDA ÇALIŞTIK
Yunus K. ise ifadesinde Mehmet Şencan'ın kendilerini tanımadığını belirten ifadesinin aksine 2012'den 2019'a kadar eşimle beraber 7 yıl boyunca yanında çalıştıklarını söylemesi şaşırttı. Yunus K. savunmasında, "Mehmet Şencan'ın bize vermiş olduğu işleri yapıyorduk. Sevcan Koca'nın kaybolan faturaları ya da kaşelerinden haberimiz yok" dedi. Sinem K. ise, "Mehmet Şencan 2019'da vefat etti. Sevcan Koca aylık olarak kesilmiş olan faturalarını muhasebe bürosuna getirdi. Bu faturaları bilgisayarlara işletti. Biz de KDV beyannamesi yaparak Sevcan Koca'ya getirdiği belgeleri geri verdik. Teslim edilmeyen defter ve belgelerden haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
HAYATIMI MAHVETTİLER
Savcılık soruşturması sırasında hazırlanan bilirkişi raporunda imzaların Koca'ya ait olmadığı ve sahte olduğu tespit edildi. Mehmet Şencan, hayatını kaybettiği için kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı. Yunus Muammer K. ile eşi Sinem K. hakkında delil yetersizliğinden soruşturma açılmadı. Koca, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek Yunus Muammer K. ile eşi Sinem K. hakkında yeninden şikayetçi oldu. SABAH'a konuşan Sevcan Koca, "Hiçbir suçum yokken sahte imzalarla 1 milyon lira borçlandırıldım. Bunları bana Yunus-Sinem K. yaptı. Savcılık şikayetim rağmen soruşturma açmadı. İtiraz ettik. Tüm evrakları hayatını kaybeden hiç tanımadığı Mehmet Şencan üzerinden yapmışlar. Bu kişilerin gereken cezaya çarptırılmasını istiyorum. Hayatımı mahvettiler" diye konuştu.