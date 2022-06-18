Sahte jandarma, şehit ve gaziler için yardım toparken yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaeli'nde bir kişinin kendisini Jandarma personeli olarak tanıtıp, şehit ve gazi yakınları için maddi yardım topladığı ve yapılan yardımlar ile ilgili herhangi bir resmi belgede vermediği yönünde duyumlar alınca harekete geçti.

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren kişinin nitelikli dolandırıcılık suçundan 14 farklı suç kaydı bulunan B.O olduğu tespit edildi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin Kartepe İlçesinde bulunduğunu tespit eden Jandarma ekipleri, gerçekleştirmiş oldukları operasyon ile şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli B.Ö'nün üzerinden çıkan paralara ise el konuldu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında sorgusu devam eden B.Ö'nün tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.