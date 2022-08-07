Sahte Kabadayı filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sahte Kabadayı filmi bu akşam TV’de!

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı filmin senaristliğini ise Suavi Sualp üstlendiği Sahte Kabadayı filmi için geri sayım başladı. Komedi türünde olan film en eski Türk filmleri arasında yerini alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Selen'in yer aldığı Sahte Kabadayı filmi konusu ne, oyuncuları kim?

SAHTE KABADAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sahte Kabadayı filminin çekimler İstanbul ve İzmit'te gerçekleştirilmiştir. Film çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

SAHTE KABADAYI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Kemal

Kazım Kartal - Muhtar

Yavuz Selekman - Hamdi

Mümtaz Ener - Avukat

Hakkı Kıvanç - Hayri

İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU

Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasının mafya babası olduğunu bilmeden tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında, Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine, babasının mirası bölünür.

Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ı babasının katili olduğunu bilmeden yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.