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Giriş Tarihi: 3.3.2024 18:17 Son Güncelleme: 3.3.2024 18:23

Sahte kamu görevlisi yakalandı! 33 yıl hapisle aranıyordu

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdığı iddiası ile yargılanan E.Ö, 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, Kocaeli Emniyetinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Sahte kamu görevlisi yakalandı! 33 yıl hapisle aranıyordu

Eskişehir ve Alanya'da işlemiş olduğu "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan, devam eden yargılaması sonucunda E.Ö isimli zanlı, 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan E.Ö, emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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Sahte kamu görevlisi yakalandı! 33 yıl hapisle aranıyordu
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