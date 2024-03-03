Sahte kamu görevlisi yakalandı! 33 yıl hapisle aranıyordu

Eskişehir ve Alanya'da işlemiş olduğu "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan, devam eden yargılaması sonucunda E.Ö isimli zanlı, 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan E.Ö, emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.