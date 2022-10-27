Sahte kargo oyunu ile evini kaybetti

İstanbul Ümraniye'de Mehmet Kaya (75) ikamet ettiği evini 10 yıl önce internet üzerinden satılığa çıkardı. Evini almak isteyen bir kişi Kaya'ya çaydanlık hediye gönderdi. Kapıya gelen sahte kargocudan çaydanlığı alan ve verdiği kâğıda imza atan Kaya, imzaladığı belge ile evinden oldu. İmza attığı belgenin senet olduğunu öğrenen Kaya polise başvurdu. Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için hukuk mücadelesi veren Kaya, yaklaşık 10 yıl süren davalar sonucu vergi borcunu iptal ettirdi. Evine geri kavuşacağı günü bekleyen Kaya, "O günden bugüne kadar kuruş param kalmadı, Evimi teslim etsinler" dedi.