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Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:26 Son Güncelleme: 23.9.2022 11:43

Sahte kargocular yakalandı

İstanbul Sarıyer’de 26 yaşındaki Faruk G. adına kargoyla gönderilen cep telefonunu sahte kimlik kullanarak teslim alan ve onları kargo şubesine yönlendiren 4 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte kargocular yakalandı

Sarıyer'de internet üzerinden cep telefonu satın alan Faruk G. kargodan cep telefonunu almaya gittiğinde telefonun aynı gün kendisine teslim edildiğini öğrendi. Yapılan incelemelerde telefonun Faruk G. adına düzenlenmiş sahte kimlikle gelen başka kişilerin aldığı tespit edildi. Bunun üzerine hemen polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada kargoyu sahte kimlikle alan şüpheliler Oktay A. (25) ve Caner B. (37) Sarıyer'de yakalandı.

Çalışmaların devamında bu şahısları dolandırıcılık olayları için kargo şubelerine yönlendiren iki şüpheli de kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler, Mustafa K. (35) ve Bilal K. (26) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sahte kargocular yakalandı
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