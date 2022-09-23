Sahte kargocular yakalandı

Sarıyer'de internet üzerinden cep telefonu satın alan Faruk G. kargodan cep telefonunu almaya gittiğinde telefonun aynı gün kendisine teslim edildiğini öğrendi. Yapılan incelemelerde telefonun Faruk G. adına düzenlenmiş sahte kimlikle gelen başka kişilerin aldığı tespit edildi. Bunun üzerine hemen polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada kargoyu sahte kimlikle alan şüpheliler Oktay A. (25) ve Caner B. (37) Sarıyer'de yakalandı.

Çalışmaların devamında bu şahısları dolandırıcılık olayları için kargo şubelerine yönlendiren iki şüpheli de kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler, Mustafa K. (35) ve Bilal K. (26) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.