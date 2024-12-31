Sahte kimlik ve pasaport planı polisin takibine takıldı

Ankara polisi, 3 yıldır firari olarak aranan ve 193 ayrı suç sebebiyle hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Mehmet Öztürk'ü aylar süren takip sonucunda yakaladı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı tespit edilen Öztürk, sahte kimlik ve pasaportla yurtdışına kaçmayı planlarken adresine yapılan nokta operasyonla gözaltına alındı.Firari Mehmet Öztürk'ün dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarıyla yüzlerce kişiyi mağdur ettiği, banka ve kredi kurumlarını hedef alarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Sahte para düzenlemekten uyuşturucu bulundurmaya kadar uzanan kabarık suç geçmişi, Öztürk'ün tam anlamıyla bir suç makinesi olduğunu gözler önüne serdi. Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.