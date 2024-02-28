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Giriş Tarihi: 28.2.2024 10:27

Sahte kimlikle 470 bin lira çekmeye çalışınca yakayı ele verdiler

İstanbul Bakırköy'de bir banka şubesine gelen ve sahte kimlik kullanarak başkasının hesabından 14 bin euro çekmeye çalışan 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gayrettepe Emniyetten adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte kimlikle 470 bin lira çekmeye çalışınca yakayı ele verdiler

Bakırköy'de bir banka şubesinde sahte kimlikle para çekilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, bankadan 14 bin euro çekmeye çalışırken, yetkililerin sahte kimliği fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerin olay öncesi bir kafeteryada oturarak olayı planladıklarını belirledi. Olayı planladıkları anların görüntüsü kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Şahin Ü. (60) ile Serdal O.'yu (42) gözaltına aldı. Serdal O.'nun daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte kimlikle 470 bin lira çekmeye çalışınca yakayı ele verdiler
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