Sahte kimlikle 470 bin lira çekmeye çalışınca yakayı ele verdiler

Bakırköy'de bir banka şubesinde sahte kimlikle para çekilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, bankadan 14 bin euro çekmeye çalışırken, yetkililerin sahte kimliği fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerin olay öncesi bir kafeteryada oturarak olayı planladıklarını belirledi. Olayı planladıkları anların görüntüsü kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Şahin Ü. (60) ile Serdal O.'yu (42) gözaltına aldı. Serdal O.'nun daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.