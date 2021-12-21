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Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:56 Son Güncelleme: 21.12.2021 13:12

Sahte kimlikle banka hesabını boşaltan zanlıya 12 yıl hapis

MEHMET AL MEHMET AL
Sahte kimlikle banka hesabını boşaltan zanlıya 12 yıl hapis

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde başkasına ait kimlik bilgisiyle bankada bulunan 444 bin Euro ve 124 bin Türk Lirası’nı başka hesaplara aktaran Yusuf D’ye 12 yıl, 9 ay hapis cezası verildi. Sanık yargılandığı duruşmada tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Yusuf D, Mehmet B, Yusuf K. katılırken mağdur E.K. duruşmaya katılmıyarak avukatı hazır bulundu.

İddiaya göre, Olay 16 Ekim 2019 tarihinde E.K. arkadaşı Yusuf D'ye evinin anahtarını verdi. Yusuf D. ise E.K'nin kardeşine ait nüfus cüzdanı fotokopisini alarak mahalle muhtarına gitti. Muhtara kimliğini kaybettiğini söyleyen Yusuf D. kendisinin E.K. olduğunu açıkladı. Gösterilen belgelere inanan muhtar ise nüfus cüzdanı talep belgesi düzenledi. Ardından Alanya Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran Yusuf D, E.K. adına düzenlemiş ancak üzerinde kendisinin fotoğrafı bulunan sahte kimlik belgesini çıkarttı. Yusuf D. daha sonra bir telefon bayiine giderek E.K. üzerine kayıtlı olan telefon hattını tekrar aktif hale getirdi. Yusuf. D. E.K'nın bankada bulunan hesabına ilişkin internet bankacılığı şifresini elindeki kimlik ve iletişim bilgilerini kullanarak elde etti. Bankaya da başvuran Yusuf D, E.K. adına hesap açtırdı. Yusuf D. banka hesabında bulunan 444 bin Euro ve 124 bin Türk Lirası'nı açtığı hesaba ve Mehmet B, Mehmet D, Arif D, Mustafa S, Yusuf K, Mustafa Ö, ve Ensari B, adına kayıtlı banka hesaplarına gönderdi. Banka hesaplarının boşaltıldığını öğrenen E.K. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

19'NCU DURUŞMADA KARAR ÇIKTI.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında G.K, M.S, A.D, Y.K, A.D, M.Ö, E.B, M.B ve M.D. sanık Yusuf D'nin eylemine iştirak ettiklerine ilişkin delil mevcut olmadığı için beraat ettiler. Mahkemede konuşan Yusuf D. kendisinin E.K'nın evine girmediğini söyledi. Yusuf D. ayrıca evde uyuşturucu ile yakalanan E.K'nın kendisini suçladığını ve açılan davadan beraat ettiğini ifade etti. Yusuf D. kendisinin mağdur olduğunu söyleyerek mahkemeden beraatini talep etti.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Sanık Yusuf D'nin 'Nitelikli Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçundan 9 yıl, 'Özel Belgede Sahtecilik' suçundan 2 yıl, 6 ay, 'Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak' suçundan 1 yıl, 3 ay olmak üzere toplam 12 yıl, 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yusuf D, duruşma sonunda tutuklanarak adliye polis memurlarınca gözaltına alındı. Yusuf D. asayiş ekiplerince Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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Sahte kimlikle banka hesabını boşaltan zanlıya 12 yıl hapis
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