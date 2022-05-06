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Giriş Tarihi: 6.5.2022 17:15 Son Güncelleme: 6.5.2022 19:02

Sahte kimlikle yakalandı... 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte kimlikle yakalandı... 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var

Sivil Güven Timleri; İstanbul’da “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan altı yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi sahte kimlikle yakaladı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen kişinin polislere ibraz ettiği Ö.Y. adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Söz konusu kişinin gerçek kimliğinin K.N. (35) olduğu ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan ötürü altı yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. TKP-ML Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu iddia edilen K.N. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Sahte kimlikle yakalandı... 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var
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