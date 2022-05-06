Sahte kimlikle yakalandı... 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Tedirgin davranışlar sergileyen kişinin polislere ibraz ettiği Ö.Y. adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Söz konusu kişinin gerçek kimliğinin K.N. (35) olduğu ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan ötürü altı yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. TKP-ML Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu iddia edilen K.N. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.