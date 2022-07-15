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Giriş Tarihi: 15.7.2022 15:52 Son Güncelleme: 15.7.2022 16:19

Sahte komiser kendi adına başarı plaketi bile hazırlatmış!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kendisini komiser olarak tanıtan Ferhat Güneş’in Aliağa ilçesinde evine operasyon düzenlendi. Operasyonda cephanelik gibi evden 14 silah çıktı. Sahte komiser Ferhat Güneş’in silah ticareti yaparken güven sağlamak için kendi adına başarı plaketi hazırlattığı da ortaya çıktı. Jandarma evde bulunan plaketi, polis rozetine, kelepçeye, telsize ve silahlara el koydu. Güneş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sahte komiser kendi adına başarı plaketi bile hazırlatmış!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa Başsavcılığı'nın koordinesinde silah ticareti yapan bir şüpheli olduğu yönünde bilgi alınca harekete geçti. Mahkemeden çıkartılan arama kararı sonrası jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bir adet otomatik tabanca, 8 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet 38 kalibre tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 27 bıçak, 1 adet balta, 1 adet satır, 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet susturucu, 1 adet telsiz, 1 adet kelepçe, 1 adet polis plaketi, 2 adet polis rozeti, 1007 adet mühimmat ele geçirildi.

JANDARMAYI BİLE ŞAŞIRTTI

Ferhat Güneş isimli şüphelinin silah ticareti yaparken güven sağlamak amacıyla etrafa kendisini komiser olarak tanıttığı ortaya çıktı. İnsanları inandırabilmek için kendi adına Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden alınmış gibi gösterilen başarı plaketi de hazırlatan Güneş, jandarma ekiplerini bile şaşırttı. Plakette, 'Şubemizde çalıştığınız süre içerisinde görevinizde gösterdiğiniz üstün hizmetleriniz için size teşekkür eder, yeni görev yerinizde başarılar dilerim' yazması dikkat çekti.

Gerçek polismiş gibi kelepçe ve rozet de taşıyan Güneş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aliağa'da bir fabrikada işçi olarak çalışan sahte komiser Ferhat Güneş, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte komiser kendi adına başarı plaketi bile hazırlatmış!
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