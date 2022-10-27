Sahte Komiser yakalandı! “İkamet izni çıkartıyorum” diyerek dolandırmış…

M.D.'nin yabancı uyruklu kişilere kendisini "Komiser Yardımcısı" olarak tanıttığı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibatlı olduğunu söylediği, yabancı uyruklu kişilerden ikamet izni alma işlemlerine aracılık etme vaadiyle para aldığı ve söz konusu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtildi.

Isparta'da yabancı uyruklu bir kişiyi de aynı yöntemle dolandırmaktan suç kaydı bulunan M.D. isimli sahte polis "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanmak" suçundan adliyeye sevk edildi.