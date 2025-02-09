Sahte kripto borsasıyla 150 milyon liralık vurgun

Ankara'da bir vatandaşın şikâyeti üzerine harekete geçen ekipler, sahte yatırım uygulaması üzerinden mağdurları tuzağa düşüren ve toplamda 150 milyon Türk lirası para hareketi gerçekleştiren bir şebekeyi çökertti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucu İstanbul, Bursa ve İzmir'de 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin yurtdışında olduğu belirlendi. Banka hesapları incelendiğinde şüphelilerin toplamda 150 milyon Türk lirası para hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.