Sahte kurye vurgunu... Teslim tutanağı altında milyonluk vurgun

Soruşturma kapsamında; çok sayıda vatandaşı mağdur eden çetenin pencere yöntemiyle düzenlenen senetlerle yaklasik 25 milyon lira tutarında icra takip islemi başlattığı, bu icralarla mağdurların ev ve işyerlerine haciz işlemi uyguladıkları tespit edildi.

PANDEMİ DÖNEMİNİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Yapılan çalısmalarda; kendilerini kargocu olarak tanıtan çete üyelerinin özellikle pandemi döneminde Sağlık Bakanlığınca cerrahi maske, kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanmasi gerektiğini belirterek mağdurlardan imza aldıkları belirlendi.

HEDEF YAŞLI VE VARLIKLI KİŞİLER

Önceden tespit ettikleri varlıklı ve yaşlı vatandaşların ikametlerinde tek başına bulundukları zamanlar fırsat bilerek kargocu kılığında adreslerine gittikleri ortaya çıktı. Tanınmamak için kargo yeleği, maske, sapka gibi kiyafetler giydikleri ve teslim evraklarının imza kısmı kesilerek altına yapıştırılan ve dikkatli bakmadıkça görünmeyen senedin imzalatıldığı belirlendi. Kendilerinden şüphe duyulduğu ve kurum kimliği sorulduğunda olay yerinden kaçtıkları, yakalanmamak amacıyla mernis adreslerinde oturmadıkları, dağ evi ya da yıkılacak gecekonduları mernis adresi olarak gösterdikleri ortaya çıktı.