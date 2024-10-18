Sahte MİT ve polis kimliğiyle yakalanan şüpheli tutuklandı: O kimlikleri renkli yazıcıyla üretmiş!

Olay 8 Ekim Salı günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş ayrımında meydana gelmişti. Polis ekipleri köprü istikametinden Beşiktaş ayrımına ilerlediği sırada emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobili durdurdu. Otomobildeki kişi, trafik polislerine polis kimliği göstererek yola devam etmek istedi. Ancak trafik polisleri kimliğin renginin farklı olmasından şüphelenerek Ünsal D.'nin gitmesine izin vermedi. Sürücü, Ünsal D.'nin (19) üzerinde yapılan aramada 1 adet havalı tabanca, 3 şarjör ve 43 mermi ele geçirildi. Şüphelinin aracında 50 bin Euro da bulundu.

ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK ÜZERİNDE BULUNDU

Şüpheli Ünsal D.'nin üst aramasında ortaya çıkan sahte kimlikler polis ekiplerini de şaşırttı. Üst aramasında Ünsal D. adına düzenlenmiş, sahte polis kimliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel tanıtım kartı, Gençlik ve Spor Bakanlığı makam şoförü kartı, silah ruhsatı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kartları bulundu. Tüm kartlara polis ekipleri tarafından el konuldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Ünsal D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ünsal D. mahkemedeki ifadesinde, küçüklüğünden beri polisliğe özenip hayal ettiği mesleğinin olduğu bu yüzden sahte kimlik kartları ve teçhizatı temin ettiğini belirtti. Kimlikleri renkli yazıcı kullanarak yaptığını, yanında taşıdığı mermileri şarjörde ağırlık olsun diye taşıdığını herhangi bir olayda kullanmadığını iddia etti. Şüpheli şahıs çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.