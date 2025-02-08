Haberler Yaşam Haberleri Sahte MİT’çi, ev arkadaşını 80 bin lira dolandırdı! Hakkında 12 yıl hapis cezası isteniyor
Giriş Tarihi: 8.2.2025 22:18 Son Güncelleme: 8.2.2025 23:06

Sahte MİT’çi, ev arkadaşını 80 bin lira dolandırdı! Hakkında 12 yıl hapis cezası isteniyor

Bolu’da aynı evi paylaşan iki arkadaş mahkemelik oldu. Serkan S., ev arkadaşı Fatih U.'ya kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtarak 80 bin lira dolandırdı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Serkan S., MİT personeli olmadığını belirtti.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Sahte MİT’çi, ev arkadaşını 80 bin lira dolandırdı! Hakkında 12 yıl hapis cezası isteniyor

Bolulu iki arkadaş arasında meydana gelen olayda Serkan S., Fatih U.'yu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'te çalışma vaadiyle dolandırdı. Fatih U., mahkemede verdiği ifadede; " Benim zararım, maddi ve manevi olarak giderilmedi" dedi.

Olay, 2008 yılında meydana geldi. Hakkında dolandırıcılık davası açıldığını öğrenen Serkan S. kayıplara karıştı. Bu olaydan 16 yıl sonra yakalanan ve hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülmeye başlanan sanık Serkan S., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; "Ben MİT'te çalışmış olsaydım paraya ihtiyacım olmazdı. Bu bir iftiradır. Ev arkadaşım olan ve benden şikâyetçi olan mağdur yüzünden eşimden ayrılmak zorunda kaydım. Kesinlikle tehdit ve şantaj olayını gerçekleştirmedim. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" diyerek savunmasını yaptı.

"BANA MİTÇİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Sanıktan şikayetçi olan Fatih U.'da sanığın kendisini MİT Personeli olduğunu tanıttığını belirterek; "O dönem İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik bölümünde okurken beni arayarak, MİT'te işe girdiğini söyledi. Evim Bolu'daydı. Kalacak yeri olmadığını söyleyince onu yanıma aldım ve aynı evi paylaşmaya başladık. Bir ara benden dönem dönem borç paralar istedi. Sonra işi tehdide, şantaja çevirdi. Yaklaşık 80 bin liramı dolandırdı. Hatta beni MİT'e aldıracağını bile söyledi. Kendisine 4 yıllık mühendislik paramı verdim. Kendisinden şikayetçi olunca kayıplara karıştı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi. Mahkeme karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

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Sahte MİT’çi, ev arkadaşını 80 bin lira dolandırdı! Hakkında 12 yıl hapis cezası isteniyor
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