Sahte MİT’çi, ev arkadaşını 80 bin lira dolandırdı! Hakkında 12 yıl hapis cezası isteniyor

Bolulu iki arkadaş arasında meydana gelen olayda Serkan S., Fatih U.'yu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'te çalışma vaadiyle dolandırdı. Fatih U., mahkemede verdiği ifadede; " Benim zararım, maddi ve manevi olarak giderilmedi" dedi.

Olay, 2008 yılında meydana geldi. Hakkında dolandırıcılık davası açıldığını öğrenen Serkan S. kayıplara karıştı. Bu olaydan 16 yıl sonra yakalanan ve hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülmeye başlanan sanık Serkan S., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; "Ben MİT'te çalışmış olsaydım paraya ihtiyacım olmazdı. Bu bir iftiradır. Ev arkadaşım olan ve benden şikâyetçi olan mağdur yüzünden eşimden ayrılmak zorunda kaydım. Kesinlikle tehdit ve şantaj olayını gerçekleştirmedim. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" diyerek savunmasını yaptı.

"BANA MİTÇİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Sanıktan şikayetçi olan Fatih U.'da sanığın kendisini MİT Personeli olduğunu tanıttığını belirterek; "O dönem İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik bölümünde okurken beni arayarak, MİT'te işe girdiğini söyledi. Evim Bolu'daydı. Kalacak yeri olmadığını söyleyince onu yanıma aldım ve aynı evi paylaşmaya başladık. Bir ara benden dönem dönem borç paralar istedi. Sonra işi tehdide, şantaja çevirdi. Yaklaşık 80 bin liramı dolandırdı. Hatta beni MİT'e aldıracağını bile söyledi. Kendisine 4 yıllık mühendislik paramı verdim. Kendisinden şikayetçi olunca kayıplara karıştı. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" dedi. Mahkeme karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.