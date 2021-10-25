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Giriş Tarihi: 26.10.2021

Sahte müfettişler sert kayaya çarptı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sahte müfettişler sert kayaya çarptı
İSTANBUL'DA, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeleği ve personel kartlarıyla esnaftan para koparmaya çalışan iki kişi yakayı ele verdi. İddialara göre iki şüpheli, 13 Ağustos'ta emekli astsubay Serkan D.'nin sahibi olduğu Şişli'deki güzellik merkezine giderek SGK'dan teftişe geldiklerini söyledi. Bir süre sonra iş yerinde mevzuata aykırı birçok durum tespit ettiklerini belirten şüpheliler Bülent Y. (23) ile Ali El H. (27) işyeri sahibinden rüşvet istedi. Şüphelilerden birinin Arapça konuştuğunu duyan Serkan D., polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan zanlıların SGK memuru olmadığı, Ali El H.'nin Suriyeli olduğu ortaya çıktı. Zanlılar tutuklandı.
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Sahte müfettişler sert kayaya çarptı
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