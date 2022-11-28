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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:55 Son Güncelleme: 28.11.2022 12:05

Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar

Otellerin internet sitelerinin sahtesini açarak, yerli ve yabancı turistleri dolandıran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda, 19 sahte şirket üzerinden 180 mağduru, 12 milyon 346 bin TL dolandıran şebeke çökertildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm otellerinin web sitelerinin sahtesini açarak yerli ve yabancı turistleri dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla merkezli 15 ilde, 26 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 simkart, 6 harddisk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketleleri yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız 9 mm. tabanca, 12 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

12 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Haziran 2022'den itibaren yapılan takip, inceleme ve araştırma sonucu, suç örgütünün 19 sahte şirket kurduğu belirlendi. Şüphelilerin, bu şirketler üzerine banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 mağduru yaklaşık 12 milyon 346 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı 28 Ekim'de yapılan operasyonla yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 26 Kasım'da gözaltına alınan 25 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Sahte otel sitesi kurup tatilcileri 12 milyon TL dolandırdılar
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