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Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:33 Son Güncelleme: 29.3.2022 12:03

Sahte oto kiralama sitesi çetesi çökertildi: 7 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sahte oto kiralama sitesi çetesi çökertildi: 7 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, sahte oto kiralama sitesi üzerinden 200 kişiyi 300 bin lira dolandıran şebeke çökertildi. İzmir merkezli İstanbul, Bilecik, Artvin olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte oto kiralama siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebeke olduğu bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini kopyasını yapan dolandırıcılar vatandaşlar tarafından gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde dizayn ettikleri web sayfası üzerinden ülke genelinde 200 kişiyi mağdur etti. Sahte araç kiralama sitelerine kendi iletişim bilgilerini ekleyen dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen vatandaşlar ile bu telefon numaraları üzerinden iletişime geçti. Sahte sitelerde yer alan iletişim numaralarını arayan vatandaşlar anlaşma sağladıktan sonra kendilerine verilen IBAN numaralarına araç kiralama ve depozito ücretlerini yatırdı.

ARAÇLAR ADRESE GELMEDİ

Ancak kiraladıkları araçlar belirtilen tarih ve saatte adreslerine gelmeyen vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayınca soluğu adliyede aldı. Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli İstanbul, Bilecik ve Artvin'de bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı tespit edilen banka hesaplarına el konulurken, yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller de ele geçirildi.

200 KİŞİYİ 300 BİN DOLANDIRMIŞLAR

Şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemleri neticesinde İzmir'de 16 kişiyi, ülke genelinde ise 200 vatandaşı toplam 300 bin lira dolandırdıkları anlaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Sahte oto kiralama sitesi çetesi çökertildi: 7 gözaltı
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