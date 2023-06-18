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Giriş Tarihi: 18.6.2023 09:20 Son Güncelleme: 18.6.2023 09:41

Sahte oturum izni satılan iş yerine mühür… Sahibi gözaltına alındı

İstanbul’da “Danışmanlık” adı altında faaliyetler yürütülen ve imal edilen sahte oturum izinlerinin satışının yapıldığı bir adrese baskın düzenlendi. İş yeri sahibi gözaltına alındı. İş yeri mühürlendi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte oturum izni satılan iş yerine mühür… Sahibi gözaltına alındı

"Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Kağıthane İlçesi'nde "Danışmanlık" hizmeti veren bir iş yerinden sosyal paylaşım sitelerinde "İkamet Tezkeresi Çıkarma ve Deport Kaldırma" paylaşımları yapıldığı tespit edildi.

İmal edilen sahte oturum izinlerinin ve sahte belgelerin satışının yapıldığı adrese düzenlenen operasyonda H.M. isimli iş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bir pasaport, İki dizüstü bilgisayar ve farklı kişilere ait ikametgah başvuruları ele geçirildi. İş yerine, İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı Görevlileri tarafından ruhsatsız faaliyet yürütülmesinden dolayı 30 bin lira idari para cezası işlemi kesildi ve iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

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Sahte oturum izni satılan iş yerine mühür… Sahibi gözaltına alındı
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