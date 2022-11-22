Sahte para çetesine şafak operasyonu: 9 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 şüphelinin piyasaya sahte para sürmek amacıyla bir organizasyon oluşturduğunu tespit etti.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ye fiziki takip neticesinde şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaptıkları, bu şekilde piyasaya yaklaşık 600 bin TL sahte para sürdükleri, suç şebekesinin aynı zamanda banka ATM'lerine de sahte para yatırdıkları, paraların ATM'de bile anlaşılamayacak kalitede olduğu belirlendi.