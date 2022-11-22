Sahte para çetesine şafak operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de sahte paraları piyasaya süren şüphelilere yönelik 16 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasa sürdükleri tespit edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 şüphelinin piyasaya sahte para sürmek amacıyla bir organizasyon oluşturduğunu tespit etti.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ye fiziki takip neticesinde şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaptıkları, bu şekilde piyasaya yaklaşık 600 bin TL sahte para sürdükleri, suç şebekesinin aynı zamanda banka ATM'lerine de sahte para yatırdıkları, paraların ATM'de bile anlaşılamayacak kalitede olduğu belirlendi.
Şüpheliler sahte paranın anlaşılmaması için genellikle işyerlerinin yoğun çalışma saatlerine denk gelen zamanlarda alışveriş yaptıkları, örgüt üyelerince genellikle 100'lük ve 200'lük banknotların sahte olarak tercih edildiği, işyerlerinden düşük bedelli ürünlerin satın alındığı, böylece sahte paranın gerçek paralarla bozdurulduğu tespit edildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde 16 şüphelinin yakalanması ve olası suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 150 polis ile 16 adrese drone destekli, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Diğer 7 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.