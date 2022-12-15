Sahte para operasyonunda 5 tutuklama

Adana merkezli 6 ilde, piyasaya sahte dolar ve Türk lirası ile ayarı düşürülmüş cumhuriyet altını sürmeye çalıştıkları belirlenen ve operasyonla yakalanan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı; 2'si adli kontrol şartı, 9'u da savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.