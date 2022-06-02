Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sahte banknot sürdüğü tespit edilen bir suç örgütünü uzun süren bir takip sonucu ortaya çıkardı.
Sahte para ve uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Gaziantep ve Adıyaman'da tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipler 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 50-100-200 TL'lik banknotlar halinde 37 bin 700 TL sahte para ile 2 kilogram bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.