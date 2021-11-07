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Giriş Tarihi: 7.11.2021 15:59 Son Güncelleme: 7.11.2021 16:11

Sahte paraları piyasaya sürüyorlardı: 96 sahte 100 TL ile yakalandılar

ABBAS ÇAKAR
Sahte paraları piyasaya sürüyorlardı: 96 sahte 100 TL ile yakalandılar

Kocaeli İzmit İlçesinde son bir haftada 3 ayrı iş yerinde meydana gelen parada sahtecilik suçu ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, olayla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerin üzerlerinden 6 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.

Kocaeli İzmit İlçesinde, 23 Ekim ile 01 Kasım 2021 günleri arasında 3 ayrı iş yerinde alışveriş ve bozdurma bahanesi ile sahte para verildiği yönünde şikayetler alan Kocaeli İl Emnğiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, yapmış oldukları takip sonucundan olayla ilgili O.K. ve U.Y. isimli şüphelileri tespit etti.

Şüpheliler ellerindeki sahte paraları piyasaya sürmek için yeni kurbanlar aradıkları esnada polis tarafıdan yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde 96 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte paraları piyasaya sürüyorlardı: 96 sahte 100 TL ile yakalandılar
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