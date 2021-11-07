Sahte paraları piyasaya sürüyorlardı: 96 sahte 100 TL ile yakalandılar

Kocaeli İzmit İlçesinde, 23 Ekim ile 01 Kasım 2021 günleri arasında 3 ayrı iş yerinde alışveriş ve bozdurma bahanesi ile sahte para verildiği yönünde şikayetler alan Kocaeli İl Emnğiyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, yapmış oldukları takip sonucundan olayla ilgili O.K. ve U.Y. isimli şüphelileri tespit etti.

Şüpheliler ellerindeki sahte paraları piyasaya sürmek için yeni kurbanlar aradıkları esnada polis tarafıdan yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde 96 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.