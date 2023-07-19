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Giriş Tarihi: 19.7.2023 09:23 Son Güncelleme: 19.7.2023 09:40

Sahte paralarla böyle yakaladılar

İstanbul’da sahte para imal eden bir kişi operasyonla yakalandı. Baskın düzenlenen adreste farklı noktalara gizlenmiş halde yüklü miktarda para ve sahte para ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte paralarla böyle yakaladılar

"Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir adrese yapılan baskında bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; tavandaki lambanın arkasına, mutfak eşyalarının arasına ve adresin farklı noktalarına gizlenmiş halde 98 bin dolar, 198 bin lira, dört bin 500 euro, 800 manat olmak üzere sahte paralar, bir para sayma makinesi, yedi gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve 60 mermi ele geçirildi.

Sahte paralarla böyle yakaladılar! | Video

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Sahte paralarla böyle yakaladılar
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