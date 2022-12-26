Sahte parayla kanser hastası kadının ilaç parasını da dolandırmış



Meme kanseri ve şeker hastası olduğunu belirten Hanım Mülayim, "Marketten yağ aldıktan sonra eczaneye ilacımı almaya gidiyordum. O esnada eşimin yanında bir adam gördüm, para bozdurduklarını düşündüm ve ben de yanlarına gidip 300 lira verdim. Parayı alması ile kaçması bir oldu. 50 euroyu eşimin eline verdi. Bizi enayi gibi bıraktı gitti. Eşimin saflığından bizi kandırdı" dedi.