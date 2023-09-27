“Sahte Parfüm” baskını… Piyasa değeri 40 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan iki farklı adrese "Sahte Parfüm" operasyonu düzenledi. Bir şüpheli "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Düşürmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri 40 milyon lira olan 26 bin 454 adet dolumu tamamlanmış sahte parfüm ele geçirildi. Yapılan ilk incelemelerde; sahte parfümlerin bazı ünlü markalara ait gibi göründüğü ancak halk sağlığını tehdit edecek şekilde "Merdiven Altı" olarak adlandırılan olumsuz şartlarda imalatlarının yapıldığı ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı saptandı.