Haberler Yaşam Haberleri “Sahte Parfüm” baskını… Piyasa değeri 40 milyon lira…
Giriş Tarihi: 27.9.2023 10:02

“Sahte Parfüm” baskını… Piyasa değeri 40 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; piyasa değeri 40 milyon lira olan 26 bin 454 sahte parfüm ele geçirdi.

Emir SOMER Emir SOMER
“Sahte Parfüm” baskını… Piyasa değeri 40 milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan iki farklı adrese "Sahte Parfüm" operasyonu düzenledi. Bir şüpheli "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Düşürmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri 40 milyon lira olan 26 bin 454 adet dolumu tamamlanmış sahte parfüm ele geçirildi. Yapılan ilk incelemelerde; sahte parfümlerin bazı ünlü markalara ait gibi göründüğü ancak halk sağlığını tehdit edecek şekilde "Merdiven Altı" olarak adlandırılan olumsuz şartlarda imalatlarının yapıldığı ve satılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı saptandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Trump'tan ABD Genelkurmay Başkanı Milley'a şok suçlama: Cezası ölüm olurdu
ABD'deki mağaza hırsızlıkları 112 milyar dolar zarara sebep oldu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Ahmaklığın lüzumu yok
Başkan Erdoğan'dan muhalefete ve kirli işbirlikçilere gönderme: Tepindiler tepindiler yok oldular
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den olay Stefan Kuntz sözleri! Süper Kupa maçı için tarih verdi...
Türkiye daha yeni başlıyor
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Zengezur Koridoru açıklaması: En kısa sürede hayata geçecek
13 yıllık kâra 1 yılda ulaştılar!
ARKADAŞINA GÖNDER
“Sahte Parfüm” baskını… Piyasa değeri 40 milyon lira…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA