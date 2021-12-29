Sahte parfümleri böyle buldular! Piyasa değeri 2 milyon lira

"Sahte Parfüm" operasyonunu İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih ve Başakşehir'de "Merdiven Altı" olarak adlandırlan sağlıksız koşullarda parfüm ve sprey imalatı yapılan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüpheli "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 14 bin 160 sahte parfüm ve 2 bin boş parfüm kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 175 bin 240 lira olduğu ifade edildi. Polis kameralarına yansıyan operasyonda ele geçirilen sahte parfümler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.