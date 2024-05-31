“Sahte Pasaport” şebekesi… İşte böyle gönderdiler…

"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan firari suçlulara ve kaçak göçmenlere gittikleri ülkelerde sorun yaşamamaları ve ikamet işlemlerini sorunsuz halledebilmeleri adına sahte kimlik veya pasaportlar hazırlayan bir şebeke tespit edildi. Şebeke üyelerinin, söz konusu kişiler adına hazırladıkları sahte kimlik veya sahte pasaportları Kağıthane İlçesi'nde bulunan bir kargo firmasından kargo yoluyla gönderdikleri ve kargolara "Hediyelik Eşya" süsü verdikleri saptandı. Sahte pasaport ve sahte kimliklerin hediyelik eşyaların konulduğu paketlerin içerisine gizlendiği saptandı.

SAHTE PASAPORTLAR BULUNDU

Kağıthane İlçesi'nde bir adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda kargo paketi içerisine gizlenmiş halde 610 adet sahte kimlik ve sahte pasaport ele geçirildi. Şebeke üyelerininin sahte pasaport ve kimlik imalathanesi olarak kullandıkları Esenyurt İlçesi'ndeki bir adrese de baskın yapıldı. Beş şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. "Atölye" olarak kullanılan adreste çoğunluğu Almanya, Fransa, Mısır, Bulgaristan, Kanada, ABD ve Filistin Ülkeleri'ne ait bin 242 sahte pasaport, kimlik kartı, vize yaprağı, 20 bin 700 adet farklı renklerde deri pasaport kapağı, üç bin 500 adet farklı renklerde ve farklı ülkelere ait ülke amblemi baskılı deri pasaport kapağı, bin 300 adet lamine filmi, pasaport yapımında kullanılan 11 deri rulo ve 35 jelatin rulosu bulundu.

"MOR IŞIK CİHAZI" BİLE VAR

Adreste ayrıca sahte pasaport imalatında kullanılan A5 ebadında 15 bin değerli kağıt, deri pasaport kapağı imalatında kullanılan 600 bantlı kağıt, 88 farklı ülkenin pasaport kapak ambleminde kullanılan metal plakalar, farklı ülkelere ait 15 bin pasaport iç yaprağı, sahte belge üretiminde test için kullanılan mor ışık cihazı, NFS cihazı, tarayıcı, sıcak mühür makinesi, üç yazıcı, bir giyotin, pasaport oyma gravür makinası ve çeşitli ülkelere ait sahte giriş-çıkış silikon mühürleri ele geçirildi. Üç şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki şebeke üyesinin yasal işlemleri ise devam ediyor.