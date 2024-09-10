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Giriş Tarihi: 10.9.2024 11:05 Son Güncelleme: 10.9.2024 11:24

Sahte pasaport şebekesine operasyon! Mühürleri bile kendileri imal etmişler

İstanbul’da sahte pasaport, sahte kimlik ve sahte ehliyetleri imal ederek para karşılığında satan bir şebekenin 15 üyesi operasyonla yakalandı. Şebeke üyelerinin sahte belge ve evraklara bastıkları kaşe ve mühürleri bile kendileri imal ettikleri ortaya çıktı. Çok sayıda sahte belge ve malzeme ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte pasaport şebekesine operasyon! Mühürleri bile kendileri imal etmişler

"Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sahte pasaport, sahte kimlik ve sahte sürücü belgesi hazırlayarak satan bir şebekenin 15 üyesi, Fatih İlçesi'nde yedi iş yeri ve iki araca düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

MOR IŞIK CİHAZLARI DA BULUNDU

Yapılan aramalarda; basıma hazır halde bin 743 sahte kimlik kartı, bin 489 adet sahte vize etiketi, Avrupa Birliği Ülkeleri'ne ait 196 sahte pasaport, sahtecilik suçunda kullanılan 68 silikon mühür, 12 farklı ülkeye ait silikon mühür kalıbı, Avrupa Birliği Ülkeleri'ne ait 10 sahte sürücü belgesi, gerçeğine birebir yakınlıkta hazırlanan sahte pasaportların denemeden geçirildiği beş adet Mor Işık Cihazı, lazer markalama, kazıma ve laminasyon makineleri, dizüstü bilgisayar ve yazıcılar, kart okuyucu makinesi ve sahte kaşe ve mühür yapımında kullanılan bir elektronik makine ele geçirildi.

Şebekenin yedi üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer sekiz şebeke üyesi "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Sahte pasaport şebekesine operasyon! Mühürleri bile kendileri imal etmişler
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