Sahte pasaport ve sahte kimliklerle yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde sahte kimlik ve sahte pasaport hazırlanan bir adrese operasyon yaptı. Adreste; ülkemize kaçak yollarla Yunanistan'dan gelen bir kişinin yine kaçak yollarla ülkemizden Yunanistan'a gitmek isteyen kişilere para karşılığında sahte kimlik ve sahte pasaport hazırladığı tespit edildi. Söz konusu kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidişlerinde kullanacakları rotaları göstererek aracılık yaptığı da tespit edilen yabancı uyruklu M.A.O. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki cep telefonu, sahte Yunanistan Pasaportu, sahte Yunanistan Sürücü Belgesi, sahte Yunanistan Sığınmacı Kartı, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaport, sahte kimlik belgelerine ait fotoğraflar, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve çok sayıda tekne fotoğrafları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.A.O. tutuklandı.