Haberler Yaşam Haberleri Sahte pasaport ve sahte kimliklerle yakalandı
Giriş Tarihi: 26.4.2023 11:54

Sahte pasaport ve sahte kimliklerle yakalandı

Yabancı uyruklu kaçak göçmenleri hazırladığı sahte pasaportlar ve sahte kimliklerle yurt dışına kaçıran bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Çok sayıda sahte pasaport ve sahte kimlik ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte pasaport ve sahte kimliklerle yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde sahte kimlik ve sahte pasaport hazırlanan bir adrese operasyon yaptı. Adreste; ülkemize kaçak yollarla Yunanistan'dan gelen bir kişinin yine kaçak yollarla ülkemizden Yunanistan'a gitmek isteyen kişilere para karşılığında sahte kimlik ve sahte pasaport hazırladığı tespit edildi. Söz konusu kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidişlerinde kullanacakları rotaları göstererek aracılık yaptığı da tespit edilen yabancı uyruklu M.A.O. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda iki cep telefonu, sahte Yunanistan Pasaportu, sahte Yunanistan Sürücü Belgesi, sahte Yunanistan Sığınmacı Kartı, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaport, sahte kimlik belgelerine ait fotoğraflar, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve çok sayıda tekne fotoğrafları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.A.O. tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li Koalisyon ortağı Ali Babacan'dan itiraf: Seçmenimiz CHP'ye oy vermez
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek çağrısı daha! PKK elebaşı Bese Hozat’tan alçak tehdit
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi: Güzel haberi Haluk Bayraktar duyurdu!
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı: Koalisyon ortakları teröristlere ümit veriyor
SON DAKİKA | İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
Köprüden önceki son çıkış
O gün geldiğinde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte pasaport ve sahte kimliklerle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA