Sahte pasaport ve uyuşturucu satıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. M.H.H., M.A., C.Z. ve R.K. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Farklı suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerden M.H.H.'nin dört farklı suçtan dolayı arandığı ve sekiz yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Adreste yapılan detaylı incelemelerde; uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin sahte pasaport ve sahte kimlik de düzenleyerek sattıkları saptandı.

ÜÇ SUÇ ORTAĞI AYRICA TUTUKLANDI

Adreste yapılan detaylı aramalarda; 1 kilo 5 gram Metamfetamin maddesi, 1 gram Esrar maddesi, 1 tane hassas terazi, 12 tane sahte pasaport, 12 tane pasaport mührü, 6 tane sahte kimlik, 8 tane cep telefonu, 4 bin 780 lira ve bin 400 dolar nakit para ele geçirildi. 4 şüpheli de yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi edildi. M.H.H., C.Z. ve R.K. isimli 3 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. isimli şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.